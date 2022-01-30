Франция не присоединится к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

На Играх будет присутствовать министр спорта страны Роксана Марасиняну. Дипломатический бойкот решили проводить США и еще несколько стран. Таким образом они выражают протест против ситуации с правами человека в Китае.
2022-01-30T19:04:53+03:00
2022-01-30T19:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:04, 30 января 2022
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