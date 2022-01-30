Вашингтон обсудит с Сеулом и Токио реакцию на ракетные пуски КНДР

Об этом заявил постпред США при ООН. Ранее агентство Yonhap отметило, что запущенная в сторону Южной Кореи 30 января ракета КНДР, самая мощная из всех тех, которые испытывала КНДР с ноября 2017 года.
2022-01-30T18:46:20+03:00
2022-01-30T19:10:11+03:00
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18:46, 30 января 2022
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