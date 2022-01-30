США и ЕС ищут альтернативные маршруты поставок газа при эскалации на Украине

Об этом заявил официальный представитель Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. «Министерство обороны и администрация США работают со

странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты

альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит

использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте

вокруг Украины», — заявил Кирби в ответ на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в

случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.