Об этом заявил официальный представитель Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. «Министерство обороны и администрация США работают со
странами по всему миру и в регионе, обсуждая варианты
альтернативных поставок энергии на случай, если Россия решит
использовать свои энергоресурсы в качестве оружия в конфликте
вокруг Украины», — заявил Кирби в ответ на вопрос об обеспечении энергобезопасности Европы в
случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.
США и ЕС ищут альтернативные маршруты поставок газа при эскалации на Украине
Об этом заявил официальный представитель Джон Кирби в эфире телеканала Fox News. «Министерство обороны и администрация США работают со