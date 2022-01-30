Стычки с участием местных жителей произошли сегодня в Троицком районе в Новой Москве

Там прошла стихийная акция в защиту леса от вырубки для нового строительства. На место народного схода, куда, судя по видеокадрам в социальных сетях, снова пришли десятки человек, в какой-то момент привезли группу крепких мужчин восточной внешности в медицинских масках и балаклавах, пишет интернет-издание Readovka. Как говорят защитники леса, они называют себя сотрудниками частного охранного предприятия, но отказываются показывать подтверждающие документы. Неизвестные выстроились в живую цепь, чтобы местные жители не могли помешать вырубке леса. Зачастую это выливалось в откровенные конфликты.

Спор между застройщиками и гражданами начался еще в 2018 году, когда глава администрации утвердил план по строительству на этом участке одной из самых крупных школ в России, стадиона, парковки и двух дорог. Сами местные жители настаивают на том, что фактически уничтожаются, как они выражаются, «зеленые легкие» Москвы

С 10 января, когда начались активные работы по вырубке массива, акции протеста проходят ежедневно. Чтобы полиция не привлекла активистов за нарушение санитарных норм в условиях пандемии, они коллективно лепили снеговиков, а сходы называют прогулкой.

Площадь Троицкого леса составляет около 400 гектаров. На его территории растут березы, осины, липы и лиственницы. Там также обнаружены гнездовья белок-летяг, которые занесены в Красную книгу.