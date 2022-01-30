Великобритания в рамках новых санкций может конфисковать собственность крупных российских бизнесменов

Ограничения в случае их принятия будут угрожать имуществу любых компаний и предпринимателей, которых британские власти сочтут «опорой» российского государства. Формально подобные намерения в Лондоне объясняют обострением ситуации вокруг Украины. Однако речь идет о санкциях не только против компаний или лиц, непосредственно связанных с обстановкой в соседней с Россией республике. Об этом в эфире телеканала Sky News сказала министр иностранных дел Соединенного королевства Лиз Трасс. Она отметила, что от готовящихся ограничений «не получится спрятаться».

Лондон считается одним из городов, в котором любят жить представители российской элиты. Многие из них владеют имуществом на десятки миллионов долларов. Среди них – миллиардер Роман Абрамович. Газета Times год назад утверждала, что ему в королевстве принадлежит недвижимость на сумму почти 300 млн долларов. Также Абрамович владеет лондонским футбольным клубом «Челси».

Престижная квартира в британской столице есть и у главы госкорпорации ВЭБ, бывшего вице-премьера Игоря Шувалова, следует из его декларации. Бизнесменам Алишеру Усманову и Олегу Дерипаске принадлежат исторические особняки. А всего, по утверждениям экспертов, россияне, связанные с Кремлем или замешанные в коррупции, могли купить недвижимость на сумму около 2 млрд долларов, писало недавно агентство Bloomberg.