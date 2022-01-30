На 93 году жизни умерла мультипликатор Майя Бузинова

О ее смерти сообщил в фейсбуке шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Как художник участвовала в создании таких мультфильмов, как «Королева Зубная щетка» «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Шапокляк», «Варежка», «Бабушкин зонтик», «Золотой мальчик», «Бобры идут по следу», «Приключения огуречика», «Сладкая сказка», «Всё наоборот», «Зайка-зазнайка», «Самый маленький гном», «Айболит и Бармалей» и др.