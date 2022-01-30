США готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном после ракетных пусков КНДР

США в свете ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с официальным Пхеньяном, но продолжат укреплять свой военный потенциал в регионе. Об этом сообщает Пентагон. «Мы должны убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — сказал Кирби в эфире телеканала Fox News, цитату приводит агентство РИА Новости.
2022-01-30T17:41:40+03:00
2022-01-30T17:53:09+03:00
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17:41, 30 января 2022
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