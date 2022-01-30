«Северный поток-2» еще не подал все необходимые документы для возобновления процесса сертификации трубопровода

Поэтому мало вероятно завершения сертификации газопровода в первой половине года. «Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским

законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших

шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — заявил глава

Федерального сетевого агентства Йохен Хоман. По его словам, в случае отказа в

сертификации по «Северному потоку 2» со стороны BNA оператор

сможет опротестовать решение в суде. «Это все может затянуться

надолго», — заявил он.