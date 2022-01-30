Поэтому мало вероятно завершения сертификации газопровода в первой половине года. «Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским
законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших
шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы», — заявил глава
Федерального сетевого агентства Йохен Хоман. По его словам, в случае отказа в
сертификации по «Северному потоку 2» со стороны BNA оператор
сможет опротестовать решение в суде. «Это все может затянуться
надолго», — заявил он.
«Северный поток-2» еще не подал все необходимые документы для возобновления процесса сертификации трубопровода
Поэтому мало вероятно завершения сертификации газопровода в первой половине года. «Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским