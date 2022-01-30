Рафаэль Надаль выиграл Australian Open, обыграв россиянина Даниила Медведева

Встреча завершилась победой 5-й ракетки мира в 5 сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Для Надаля эта победа на австралийском Большом шлеме стала второй в карьере. Испанец стал единоличным рекордсменом по победам на турнирах Australian Open. До сегодняшнего дня Даниил Медведев и Надаль встречались четыре раза, россиянин победил лишь однажды — в 2020. Теперь счёт личных встреч 4:1 в пользу Надаля.