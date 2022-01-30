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17:15, 30 января 2022

В одном из центров пластической хирургии Москвы скончалась пациентка после операции

27-летней женщине делали липосакцию для удаления лишних жировых отложений. Росздравнадзор сообщил, что по этому факту проведет проверку. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.


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