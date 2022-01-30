В Великобритании Google обяжут платить СМИ за размещение их статей на ресурсах компании, — Daily Mail

Газета отмечает, что подобные планы вызваны недовольством британских СМИ нынешним положением дел в сфере цифровой рекламы, где полностью доминируют мировые IT-компании. По информации Daily Mail, Google и Facebook в 2019 году аккумулировали около 80% всех доходов в сфере цифровой рекламы в Великобритании, что превышало £11 млрд (около $14 млрд). При этом доля британских СМИ составляла менее 4%, передает агентство ТАСС.
2022-01-30T17:07:52+03:00
2022-01-30T17:07:52+03:00
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17:07, 30 января 2022
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