Аналитический центр «Синергия»: лишь 26% россиян делают накопления

64% из них удается откладывать меньше 5 тыс. рублей в месяц. 5-10 тыс. рублей откладывает 20% из числа тех, кто делает накопления, 15–20 тыс. руб. — 9%, больше 20 тыс. руб. — 7%. В опросе участвовало 5 тыс. человек из всех регионов России. Чаще всего россияне откладывают деньги на на крупные покупки, путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на «черный день». При этом приводились исследования о том, что россияне стали больше экономить.