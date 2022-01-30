Spotify подешевел на $2 млрд после подкаста с врачом-антиваксером

По его мнению, американцы «загипнотизированы» ношением масок и вакцинацией. Группа ученых обращалась к Spotify с открытым письмом о распространении дезинформации о COVID-19. В знак протеста несколько музыкантов потребовали у платформы удалить свою музыку. Сначала это сделал канадский музыкант Нил Янг. Он потребовал Spotify либо удалить канал с подкастами Джо Рогана, у которого и вышел подкаст с врачом Робертом Мэлоуном, либо удалить песни исполнителя. В ответ на это сервис начал удалять композиции музыканта из своих каталогов. К Нилу Янгу присоединилась автор песен Джони Митчелл.

На падение стоимости акций Spotify также повлияло то, что Apple Music и Tidal поддержали выставивших ультиматум музыкантов.