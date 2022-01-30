Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Антон Бабиков и Евгения Буртасова завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в немецком Арбере. Россияне использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах, пробежали один штрафной круг и показали время 39 минут 10,5 секунды, сообщает агентство РИА Новости.