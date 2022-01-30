Российские биатлонисты выиграли сингл-микст на чемпионате Европы

Антон Бабиков и Евгения Буртасова завоевали золотые медали в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в немецком Арбере. Россияне использовали семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах, пробежали один штрафной круг и показали время 39 минут 10,5 секунды, сообщает агентство РИА Новости.
2022-01-30T16:40:15+03:00
2022-01-30T16:40:15+03:00
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16:40, 30 января 2022
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