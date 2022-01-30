В Швеции из-за урагана десятки тысяч домов остались без электричества

Ветер достигал почти 40 м/с силы, ураган привел к задержке вылетов из крупнейшего аэропорта страны Арланда, расположенного близ Стокгольма. Ураган достиг побережья Швеции в субботу вечером, двинувшись затем в восточном направлении. Ветер валил деревья, что привело к серьезным проблемам на дорогах. По данным ряда местных энергокомпаний, утром в воскресенье около 40 тысяч домохозяйств все еще оставались без электричества, передает агентство ТАСС.
2022-01-30T16:32:57+03:00
2022-01-30T16:32:57+03:00
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16:32, 30 января 2022
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