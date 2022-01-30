61 школа Саратова из 136 будет закрыта на карантин из-за ковида и других вирусных инфекций

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 января в регионе зарегистрированы 18 020 случаев заболевания ОРВИ, об этом сообщает агентство РИА Новости. В Саратове за этот же период зарегистрировано 6 528 случаев заболевания ОРВИ с превышением эпидпорога на 15,7%, в том числе в группе детей от семи до 14 лет эпидпорог превышен на 33%.
2022-01-30T16:24:07+03:00
2022-01-30T16:24:07+03:00
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16:24, 30 января 2022
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