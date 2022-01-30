Z Архив новостей новости
5 0 6 0
16:24, 30 января 2022

61 школа Саратова из 136 будет закрыта на карантин из-за ковида и других вирусных инфекций

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 17 по 23 января в регионе зарегистрированы 18 020 случаев заболевания ОРВИ, об этом сообщает агентство РИА Новости. В Саратове за этот же период зарегистрировано 6 528 случаев заболевания ОРВИ с превышением эпидпорога на 15,7%, в том числе в группе детей от семи до 14 лет эпидпорог превышен на 33%.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии и безопасность, которые были нарушены самой Россией…

5 82 6 8875 10:15
Новости

фото: t.me/nexta_live Лавров: Соединенные Штаты ради выгоды могут предать друзей Глава российского МИД ответил на вопросы об отношениях России с США, Украиной и НАТО…

5 74 6 8683
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 160 6 19298 26.01
Новости

Российский Минздрав отказался публиковать сведения об эффективности и безопасности отечественных вакцин от COVID-19 Вся информация о клинических испытаниях и составе препарата от COVID-19 является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика…

5 60 6 39536
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Законы об «иноагентах» надо не «совершенствовать», а отменять За законы об «иноагентах» и «нежелательных организациях» в Госдуме в едином порыве голосовали ЕР-КПРФ-ЛДПР-СР"...

5 37 6 5359 06:33
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Расширяется ли НАТО: разоблачая фейки Расширяется ли НАТО: разоблачая фейки Если посмотреть на цифры и факты, а не в телевизор, то окажется, что угроза высосана из пальца, «враждебный блок» много лет сокращался…

5 88 6 31508 23.01
8читать ;смотреть
Новости

Экс-глава организации «Комитет против пыток» сообщил, что неизвестные обклеили двери подъезда и квартиры его матери На опубликованных им фотографиях с места — плакаты с надписями «Иностранный агент», обвинениями в защите террористов и тому подобное…

5 42 6 6542
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 42 6 7256 26.01
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 106 6 19268 28.01
Новости

Трамп: некомпетентность Байдена создала риск Третьей мировой войны Он добавил, что самая важная для США граница — собственная, а не украинская…

5 41 6 7801
Новости

Ракета, запущенная КНДР, в 16 раз превысила скорость звука Южнокорейские военные полагают, что Северная Корея запустила ракету средней дальности «Хвасон-12»...

5 67 6 13004
Новости

Глава МИД Великобритании: Лондон готовится в ближайшее время расширить санкции против России Это связано с ситуацией на Украине…

5 44 6 8483
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 120 6 23303 26.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 5931 27.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 143 6 28299 25.01
Новости

В канцелярии президента Чехии мог быть уничтожен секретный доклад о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице В документе говорилось о причастности к трагедии российской разведки…

5 27 6 5839

Популярное за неделю

Новости

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Умер Леонид Куравлев Актеру было 85 лет…

6 35413
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 41 6 91289 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 3 6 1823 26.01
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Блицкрига не будет У России сейчас примерно 3300 танков. У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW и восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров». Добро пожаловать в ад…

5 293 6 168886 24.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 81 6 82846 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9411282
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5152397

Сегодня в эфире