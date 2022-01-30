Переболевшие «омикроном» после вакцинации могут приобрести так называемый «Супериммунитет»

Об этом пишет издание «Бизнес инсайдер» со ссылкой на предварительные данные исследований. Одну такую работу проделали учены в Австрии, еще одну – в Орегонском университете здоровья и науки в США и еще одну – в Американском государственном центре по контролю заболеваний. Во всех трех случаях авторы исследований пришли к выводу, что люди, которые заразились несмотря на вакцинацию, получают антитела, которые показывают эффективность до 1000% выше, чем у тех, кто после первой прививки не заболел, а ревакцинировался.

О формировании подобного усиленного иммунитета в аналогичных случаях сообщалось и в предыдущие волны пандемии с другими штаммами ковида.