Четвертый сет завершился победой Рафаэля Надаля на турнире Australian Open

Четвертый сет завершился победой Рафаэля Надаля, теперь счет ничейный — 2:2. Впереди финальный партия на турнире Australian Open. Пока что противостояние в сетах выглядит так: 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6.

Если россиянин Даниил Медведев, который является противником Надаля в финале, одержит победу, он станет первой ракеткой мира.