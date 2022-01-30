На Australian Open во время финального матча на корт выбежал мужчина

В его руках был плакат против содержания беженцев под стражей. Сотрудники безопасности сразу же среагировали и вывели мужчину с площадки. Финальный матч между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем продолжается.
2022-01-30T15:53:11+03:00
2022-01-30T15:53:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2972652-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:53, 30 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
27 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)