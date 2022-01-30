Морозы в Москве могут достичь отметки минус 15 градусов, — центр «Фобос»

Снегопады в Москве пойдут на убыль в середине недели, морозы к выходным окрепнут до минус 10 днем, а ночью до минус 15, сообщил сотрудник центра погоды Евгений Тишковец. Ранее он сообщил агентству РИА Новости, что снежный циклон «Надя» в ближайшие двое суток принесет в Москву 25% месячной нормы осадков, сугробы впервые достигнут полуметра, что приблизится к рекорду.
2022-01-30T15:49:57+03:00
2022-01-30T15:49:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:49, 30 января 2022
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