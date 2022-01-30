В Новгородской области без электричества остались 23 населенных пункта

Причиной перебоя с электроэнергией стала непогода. На помощь двум бригадам Любытинского РЭС пришли бригады из Пскова и Вологды, задействовано пять единиц техники, — написал глава пострадавшего района Андрей Устинов. Он также добавил, что представители администрации муниципалитета находятся на постоянной связи с энергетиками.
2022-01-30T15:36:00+03:00
2022-01-30T15:52:18+03:00
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15:36, 30 января 2022
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