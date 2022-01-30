В Новгородской области без электричества остались 23 населенных пункта

Причиной перебоя с электроэнергией стала непогода. На помощь двум бригадам Любытинского РЭС пришли бригады из Пскова и Вологды, задействовано пять единиц техники, — написал глава пострадавшего района Андрей Устинов. Он также добавил, что представители администрации муниципалитета находятся на постоянной связи с энергетиками.