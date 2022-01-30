Прокурор Москвы выступил за геномную регистрацию всех трудовых мигрантов, — Российская газета

«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», — подчеркнул Денис Попов в интервью изданию. Он также отметил, что сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России.