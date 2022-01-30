Действия западных стран привели к сближению РФ и КНР, — Келин

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что сейчас у России лучшие отношения с Китаем, поскольку он также сталкивается с давлением со стороны государств-членов НАТО. Келин добавил, что Россия активно сотрудничает с китайскими властями с целью реализации совместных проектов в различных отраслях экономики, в том числе в газовой сфере, передает агентство ТАСС.
2022-01-30T15:05:33+03:00
2022-01-30T15:05:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2972642-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:05, 30 января 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
27 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)