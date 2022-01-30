Китай выбрал 15 городов и 164 организации для проведения испытаний блокчейна

В них входят компании, больницы и университеты, испытания затронут Пекин и Гуанчжоу. Инфраструктура, связанная с блокчейном, будет развернута для обмена данными в больших масштабах в производственных целях, пишет журнал Forbes со ссылкой на Bloomberg. При помощи блокчейна в Китае планируется создать 200 умных городов, где технологии и собираемые данные, по планам властей, смогут улучшить жизнь горожан.
2022-01-30T14:29:01+03:00
2022-01-30T14:29:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:29, 30 января 2022
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