Китай выбрал 15 городов и 164 организации для проведения испытаний блокчейна

В них входят компании, больницы и университеты, испытания затронут Пекин и Гуанчжоу. Инфраструктура, связанная с блокчейном, будет развернута для обмена данными в больших масштабах в производственных целях, пишет журнал Forbes со ссылкой на Bloomberg. При помощи блокчейна в Китае планируется создать 200 умных городов, где технологии и собираемые данные, по планам властей, смогут улучшить жизнь горожан.