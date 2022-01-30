Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, говоря о помощи ОДКБ и «долге перед Путиным», заявил, что Кремль не ставил никаких предварительных условий. Он подчеркнул, что речи о «долге» не может быть, потому что «Россия для Казахстана — это союзное государство».

«Что касается слухов о том, что мы задолжали и так далее. Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, они были продолжительные, относительно того, что мы потом рассчитаемся, естественно, не было. Никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было», – сказал Токаев в эфире телеканала «Хабар 24».