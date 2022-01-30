Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%, — Ведомости

Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» сообщал, что показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 году упал до уровня 2015 года. В «ЦИАН.Аналитика» же называют другие цифры: в январе текущего года «квадрат» в новостройке стоит 118,4 тысяч рублей, что на 32% выше прошлогодних цен. В целом, как пишут «Ведомости», недвижимость в крупнейших городах России подорожала до 135 тысяч рублей за квадратный метр.