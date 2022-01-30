Z Архив новостей новости
5 3 6 684
13:59, 30 января 2022

Аналитики сообщили о росте цен на новостройки в России до 44%, — Ведомости

Ранее сервис по поиску недвижимости «Циан» сообщал, что показатель доступности жилья на вторичном рынке в городах-миллионниках России в 2021 году упал до уровня 2015 года. В «ЦИАН.Аналитика» же называют другие цифры: в январе текущего года «квадрат» в новостройке стоит 118,4 тысяч рублей, что на 32% выше прошлогодних цен. В целом, как пишут «Ведомости», недвижимость в крупнейших городах России подорожала до 135 тысяч рублей за квадратный метр.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Неделимое лицемерие В связи с обострением конфликта между Украиной и РФ, Кремль все время призывает коллективный Запад уважать российские красные линии и безопасность в целом. И при этом абсолютно игнорирует украинские красные линии и безопасность, которые были нарушены самой Россией…

5 68 6 6115 10:15
Новости

фото: t.me/nexta_live Лавров: Соединенные Штаты ради выгоды могут предать друзей Глава российского МИД ответил на вопросы об отношениях России с США, Украиной и НАТО…

5 64 6 6074
Новости

Российский Минздрав отказался публиковать сведения об эффективности и безопасности отечественных вакцин от COVID-19 Вся информация о клинических испытаниях и составе препарата от COVID-19 является коммерческой тайной и не может быть обнародована без согласия разработчика…

5 60 6 38676
Блоги

Вячеслав Володин: Вашингтон хочет управляемого им Президента России В понимании граждан нашей страны это санкции против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это…

5 160 6 19231 26.01
Новости

Экс-глава организации «Комитет против пыток» сообщил, что неизвестные обклеили двери подъезда и квартиры его матери На опубликованных им фотографиях с места — плакаты с надписями «Иностранный агент», обвинениями в защите террористов и тому подобное…

5 39 6 5580
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Расширяется ли НАТО: разоблачая фейки Расширяется ли НАТО: разоблачая фейки Если посмотреть на цифры и факты, а не в телевизор, то окажется, что угроза высосана из пальца, «враждебный блок» много лет сокращался…

5 88 6 31467 23.01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Есть интерес в прямом военном конфликте с Россией — с любым исходом Всегда есть вероятность, что найдется тот, кто спровоцирует самый опасный сценарий — это один из уроков событий августа 2008 года на Кавказе…

5 42 6 7095 26.01
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 106 6 19232 28.01
Новости

Трамп: некомпетентность Байдена создала риск Третьей мировой войны Он добавил, что самая важная для США граница — собственная, а не украинская…

5 41 6 7684
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве Если на Украине не найдется людей, которые могут противостоять Америке, то мы должны им помочь. И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики…

5 120 6 23297 26.01
Новости

Ракета, запущенная КНДР, в 16 раз превысила скорость звука Южнокорейские военные полагают, что Северная Корея запустила ракету средней дальности «Хвасон-12»...

5 62 6 12103
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 5927 27.01
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Войны не должно быть Громче и пронзительнее всего война напоминала нам о себе страшным обилием увечных людей вокруг нас. На улице, в транспорте, на вокзалах и магазинах, во дворах, в коммунальных квартирах, у кого-то — непосредственно в семьях…

5 143 6 28287 25.01
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Каким будет casus belli для войны с Украиной? Провокации организуются не для того, чтобы испугать, а для того, чтобы воспользоваться ими и действовать. Как правило, агрессор придумывают такую провокацию, при которой жертва будущей агрессии выглядит как виновная сторона в конфликте…

5 41 6 8585 05:47
Блоги

Алексей Навальный политик

Фильм «Навальный» получил на фестивале Sundance 2 награды По оценкам зрителей фильм обошел не только все документальные, но и все художественные ленты на фестивале — то есть другие 84 фильма…

5 192 6 44153 29.01
Блоги

«Американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине» Комментарий посольства России в США…

5 128 6 29588 26.01

Популярное за неделю

Новости

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Умер Леонид Куравлев Актеру было 85 лет…

6 25083
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 41 6 90631 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

27 января: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 3 6 1814 26.01
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Блицкрига не будет У России сейчас примерно 3300 танков. У Украины сейчас примерно три тысячи «Джавелинов» и NLAW и восемь тысяч «Стугн» и «Корсаров». Добро пожаловать в ад…

5 289 6 168672 24.01
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель (российские власти считают иноагентом)

Я не смотрел федеральное телевидение… Но не сомневаюсь, что все произошедшее – очередная победа Путина. Не правда ли? В очередной раз Путин всех переиграл. Это главное для путинского электората…

5 81 6 81892 27.01
#слушать 38:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9411019
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5152309

Сегодня в эфире