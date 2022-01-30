Экономика Украины пострадала из-за паники вокруг эскалации, — Кулеба

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, люди должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий». Об этом он сказал в интервью изданию Vice. Некоторые западные союзники из-за «недостатка политической воли» не так активно помогают Украине, как могли бы. Однако министр воздержался от того, чтобы назвать конкретные страны. Впрочем, ранее Кулеба говорил о потере доверия к Германии из-за отказа прислать Украине оружие.