Гинцбург: Ревакцинированные «Спутником Лайт» в течение трех месяцев на 100% защищены от заражения омикрон-штаммом коронавируса, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«75% вакцинированных «Спутником V» содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела», — объяснил он.

Гинцбург добавил, что у него нет уверенности в том, что «омикрон» станет последним штаммом. «Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит», — резюмировал он.