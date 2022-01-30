Жители района Кожухово в Москве вышли на протест против застройки заповедных Косинских полей

Люди несколько месяцев настаивают на сохранении этой природной территории и не в первый раз выходят на защиту заповедника, передает интернет-издание Sota Vision. Кроме того, по соседству с жилыми домами в районе расположен мусоросжигательный завод. Акцию поддержали депутаты от КПРФ Евгений Ступин, Сергей Обухов и Денис Парфенов.
2022-01-30T13:17:37+03:00
2022-01-30T13:17:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:17, 30 января 2022
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