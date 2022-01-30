Жители района Кожухово в Москве вышли на протест против застройки заповедных Косинских полей

Люди несколько месяцев настаивают на сохранении этой природной территории и не в первый раз выходят на защиту заповедника, передает интернет-издание Sota Vision. Кроме того, по соседству с жилыми домами в районе расположен мусоросжигательный завод. Акцию поддержали депутаты от КПРФ Евгений Ступин, Сергей Обухов и Денис Парфенов.