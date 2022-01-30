В Израиле начнут принимать серологический анализ лаборатории Invitro для въезда туристов из России

В Израиле начнут принимать серологический анализ лаборатории Invitro для въезда в страну привитых российскими вакцинами от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» туристов. Об этом сообщили в Минздраве Израиля.

«Вакцинированные вакцинами «Спутник V» или «Спутник Лайт» (в виде бустерной дозы) будут признаны вакцинированными после загрузки в форму декларации на въезд в Израиль официального свидетельства положительного результата серологического анализа с QR-кодом

из лаборатории Invitro в России. Если такое свидетельство отсутствует, требуется пройти серологический анализ по прибытии в Израиль», – отмечается на сайте ведомства.

В Министерстве туризма Израиля добавили, что список лабораторий будет расширяться.