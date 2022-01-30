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13:07, 30 января 2022

Альянс не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил в интервью BBC, что организация не планирует отправлять войска на Украину в случае военного столкновения между Киевом и Москвой. «У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли угроза вторжения России на территорию соседней страны неминуемой.


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