Альянс не знает, какие истинные намерения имеет российское правительство в отношении Украины, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил в интервью BBC, что организация не планирует отправлять войска на Украину в случае военного столкновения между Киевом и Москвой. «У нас есть неопределенность в вопросе намерений России на Украине», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, является ли угроза вторжения России на территорию соседней страны неминуемой.
2022-01-30T13:07:16+03:00
2022-01-30T13:07:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 30 января 2022
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