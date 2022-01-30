Мосгордума готова рассмотреть предложение увековечить память Леонида Куравлева, — Герасимов

«Он человек достойный, но надо подождать. Предложение поступит от Союза кинематографистов, от друзей, представителей думы. Он, конечно, достоин всего, а когда поступит предложение, можно будет сказать, как [увековечить]», — заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов об актере Леониде Куравлеве.