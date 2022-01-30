Лавров: Соединенные Штаты ради выгоды могут предать друзей

Сергей Лавров заявил, что Россия намерена добиваться от стран Запада учета своих интересов, поскольку «на своих ошибках знает, чего стоят слова Запада». Глава МИД РФ в ходе программы «Воскресное время» на «Первом канале» подчеркнул, что страна будет добиваться не только заверений и политических обязательств «на бумаге», но и юридически обязывающих гарантий, которые обеспечивали бы безопасность на всем европейском континенте при полном, равноправном учете законных интересов России.

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», — заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он также усомнился в искренности США. Министр заявил, что Соединенные Штаты ради выгоды могут предать друзей. «Вашингтон в своих действиях на международной арене прагматичен, где-то утилитарен. Когда США что-то покажется отвечающим их интересам, они могут предать в известной степени тех, с кем дружили, сотрудничали и кто обеспечивал их позиции в разных регионах мира», – считает министр иностранных дел России.

Лавров затронул и тему вступления Украины в НАТО. По его словам, сейчас Украина не готова стать членом НАТО и не привнесет ничего полезного в альянс. Это лишь подорвет отношения с Россией поскольку станет грубейшим нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, министр поставил под вопрос звание НАТО как оборонительного альянса, учитывая его прошлые действия. «В ответе, полученном из Брюсселя от Йенса Столтенберга, гордо заявляется, что НАТО — оборонительный альянс. Оборонительным его трудно назвать. Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», – напомнил глава МИД РФ.