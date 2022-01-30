Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Первый сет кончился со счетом 6:2, для победы нужно выиграть еще два. Медведев и Надаль во второй раз играют друг с другом в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец в пяти сетах победил Медведева в финале US Open, встреча длилась 4 часа 49 минут. Последняя встреча теннисистов кончилась в пользу россиянина.