Даниил Медведев выиграл первый сет у Рафаэля Надаля в финале Australian Open

Первый сет кончился со счетом 6:2, для победы нужно выиграть еще два. Медведев и Надаль во второй раз играют друг с другом в финале турнира Большого шлема. В 2019 году испанец в пяти сетах победил Медведева в финале US Open, встреча длилась 4 часа 49 минут. Последняя встреча теннисистов кончилась в пользу россиянина.
2022-01-30T12:35:40+03:00
2022-01-30T13:18:30+03:00
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12:35, 30 января 2022
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