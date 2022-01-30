Умер Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Информацию том, что актера не стало, подтвердил его сын, а также в Союзе кинематографистов.
2022-01-30T12:20:56+03:00
2022-01-30T13:16:53+03:00
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12:20, 30 января 2022
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