Макрон заявил о необходимости ускорить переговоры по ядерной сделке

Накануне он поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По словам лидера Франции Эммануэля Макрона, Иран должен продемонстрировать конструктивный подход и вернуться к полному выполнению своих обязательств. Макрон также выразил убеждение в том, что дипломатическое решение по Совместному всеобъемлющему плану действий возможно и обязательно.