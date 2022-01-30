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11:56, 30 января 2022

Макрон заявил о необходимости ускорить переговоры по ядерной сделке

Накануне он поговорил по телефону с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. По словам лидера Франции Эммануэля Макрона, Иран должен продемонстрировать конструктивный подход и вернуться к полному выполнению своих обязательств. Макрон также выразил убеждение в том, что дипломатическое решение по Совместному всеобъемлющему плану действий возможно и обязательно.


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