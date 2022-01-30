В ФРГ предложили отправить миротворческую миссию ООН на Украину

Это необходимо для контроля над перемирием и предотвращения насилия, считает бывший глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. «Если быть честными, приходится признать, что годами военные конфликты на востоке Украины, в которые вовлечена Россия, не прекращались», — утверждал он в интервью газете Bild am Sonntag.