Магазины, имеющие точки сбора использованных батареек, до 1 марта должны зарегистрироваться в госинфосистеме. Федеральный экологический оператор работает с юрлицами и ИП, а не с населением, поэтому важно вести учет работы с подобными отходами, объяснил ТАСС директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Росатома Андрей Лебедев.

«Очень радует, что в последние годы стал развиваться раздельный сбор батареек: есть ответственные производители, так и переработчики, выстроены цепочки по сбору и переработке таких отходов. Наша главная задача — не навредить сложившейся работе там,

где она ведется добросовестно», – отметил Лебедев.