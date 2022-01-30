В Армении задержали неизвестного, который угрожал взорвать посольства РФ и США

По данному инциденту в ведомстве готовятся материалы. Сообщение об угрозе взрыва посольств Российской Федерации и Соединенных Штатов поступило в полицию 25 января. Личность указанного лица полиция уточнила, на следующий день он был доставлен в отделение Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе силового ведомства.