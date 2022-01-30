Парушев: США присваивают заслуги в победе над фашизмом, но их потери сравнимы с захоронением на Пискаревском кладбище

Парушев: США присваивают себе заслуги в победе над фашизмом, но их потери сравнимы с захоронением советских солдат на одном лишь мемориальном Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ, который сегодня возложил цветы в знак памяти о жертвах блокады Ленинграда. Он отметил, что снятие блокады имеет важное значение, но в России есть много других напоминаний о тяготах Великой Отечественной войны.
2022-01-30T11:22:04+03:00
2022-01-30T11:22:04+03:00
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11:22, 30 января 2022
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