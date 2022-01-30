На Украине больше 60 населенных пункта остались без света из-за ветреной погоды

Больше всего пострадала от непогоды Житомирская область, там обесточены 53 населенных пункта, также перебои в электричестве отмечаются в Хмельницкой и Закарпатской областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных компаний по распределению энергии. По данным синоптиков, в воскресенье во всех регионах Украины будет идти снег, ожидается сильный ветер, на западе страны — с сильными порывами.