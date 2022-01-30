В канцелярии президента Чехии мог быть уничтожен секретный доклад о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице

В канцелярии президента Чехии, предположительно, мог быть уничтожен секретный доклад о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице. В документе говорилось о причастности к трагедии российской разведки. Об утрате документа, как пишут чешские СМИ, стало известно случайно. Силовики приходили в канцелярию президента Милоша Земана в пятницу: там не уточняли цели проверки, однако источники нескольких интернет-изданий утверждают, что полиция хотела узнать, не получали посторонние доступа к докладу контрразведки о взрыве во Врбетице. Однако самого документа не оказалось. По данным Чешского радио, его случайно уничтожили вместе с некоторыми другими документами. В администрации президента эти сведения не подтвердили и не опровергли, но при этом заверили, что посторонние доступа к докладу не имели.

Сам отчет о взрыве на складе боеприпасов поступил в канцелярию главы Чехии в апреле прошлого года. Именно тогда полиция объявила в розыск двух россиян – Александра Мишкина и Анатолия Чепигу, которых в Лондоне, в свою очередь, считают причастными к отравлению Скрипалей. Обвинения в причастности российских спецслужб ко взрыву во Врбетице привели к резкому обострению отношений между Москвой и Прагой. Стороны обменялись высылкой дипломатов, кроме того, Россия внесла Чехию в список недружественных стран.

Взрыв на военном складе во Врбетице произошел в 2014 году, в результате трагедии погибли 2 человека.