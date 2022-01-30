Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах столицы, — агентство «Москва»

Во Внуково задержано четыре рейса, в Домодедово шесть рейсов задержали и три отменили. В свою очередь в Шереметьево задержано пять рейсов и отменено шестнадцать. Это следует из сервиса «Яндекс.Расписание».
2022-01-30T10:45:39+03:00
2022-01-30T10:46:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:45, 30 января 2022
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