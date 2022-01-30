В Приморье впервые провели 4D-операцию трехмесячному ребенку

Операция прошла по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Технология применена в Приморье впервые. Процедура выполнена с использованием новейшего оборудования — 4D-эндоскопической стойки. Оперировал один из лидеров детской эндохирургии профессор Юрий Козлов из Иркутска, ассистировали ему местные врачи.
2022-01-30T10:27:24+03:00
2022-01-30T10:27:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:27, 30 января 2022
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