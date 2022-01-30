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10:22,
30 января 2022
Промышленное здание загорелось в Новой Москве
UPD: Пожарные ликвидировали горение, его площадь составила 3 кв.м. Пострадавших нет, передает МЧС. Очаг возгорания находился в электрощитовой.
Ранее сообщалось, что внутри здания плотное задымление, прибывшие пожарные ищут очаг возгорания. Охрана утверждает, что на третьем этаже произошло короткое замыкание, передает агентство ТАСС. Дом находится на Промышленной улице в Новой Москве, люди из него эвакуированы.