Промышленное здание загорелось в Новой Москве

2022-01-30T10:22:32+03:00 2022-01-30T10:48:55+03:00 https://echo.msk.ru/news/2972568-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

UPD: Пожарные ликвидировали горение, его площадь составила 3 кв.м. Пострадавших нет, передает МЧС. Очаг возгорания находился в электрощитовой.

Ранее сообщалось, что внутри здания плотное задымление, прибывшие пожарные ищут очаг возгорания. Охрана утверждает, что на третьем этаже произошло короткое замыкание, передает агентство ТАСС. Дом находится на Промышленной улице в Новой Москве, люди из него эвакуированы.