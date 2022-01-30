Суд Пенсильвании отменил закон штата о голосовании по почте как неконституционный, — The Hill

Закон 2019 года позволяет любому избирателю голосовать по почте без указания причины и содержит ряд других положений, направленных на облегчение процесса голосования. Государственный департамент Пенсильвании сообщил NBC News, что будет обжаловать это решение в Верховном суде штата, что автоматически приостановит действие пятничного решения и временно оставит закон в силе.