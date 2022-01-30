Украинские спецслужбы вывезли свои секретные материалы из штаб-квартиры в Киеве и отправили их на запад страны, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Киев готовится к эскалации конфликта на границах республики, отмечает издание, а перевозка секретных документов – лишь один из симптомов готовящейся войны. В качестве еще одного аргумента The Washington Post указывает на увеличение поставок оружия на Украину из-за рубежа.

При этом источник в американском правительстве рассказал газете, что у украинских властей произошел раскол по линии отношения к потенциальной угрозе. Президент Владимир Зеленский, как утверждает чиновник, получает информацию как из своей администрации, так и от военных. И зачастую эти позиции не совпадают, пишет издание.

Ранее телеканал CNN сообщал о росте напряженности между украинским лидером и его коллегой из США. Зеленский уверен, что Джо Байден искусственно нагнетает обстановку, при этом отказывается вводить превентивные санкции против Москвы. По его мнению, это может являться свидетельством торга между Кремлем и Белым Домом, в результате которого Россия получит больший контроль над Донбассом.

Сообщения о возможном нападении России на Украину стали появляться в конце прошлого года. В Кремле их неоднократно отвергали.