Санкции США против России могут иметь серьезные последствия, — The News York Times

2022-01-30T10:09:30+03:00 2022-01-30T10:09:30+03:00 https://echo.msk.ru/news/2972560-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Аналитики издания говорят о потенциальной эскалации: Россия может «отомстить» на экономические ограничения, прекратив поставки природного газа в Европу или совершив кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуры.

По результатам опроса, проведенного TNYT, от Кубы до Северной Кореи и Ирана санкции США в лучшем случае вызывают неоднозначную реакцию у респондентов, и пока администрация Байдена и ее европейские союзники пытаются сдержать Владимира Путина жесткими заявлениями, некоторые эксперты задаются вопросом, будут ли они проводить самые решительные экономические меры, если российские войска вторгнутся на территорию Украины.