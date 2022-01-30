Санкции США против России могут иметь серьезные последствия, — The News York Times
По результатам опроса, проведенного TNYT, от Кубы до Северной Кореи и Ирана санкции США в лучшем случае вызывают неоднозначную реакцию у респондентов, и пока администрация Байдена и ее европейские союзники пытаются сдержать Владимира Путина жесткими заявлениями, некоторые эксперты задаются вопросом, будут ли они проводить самые решительные экономические меры, если российские войска вторгнутся на территорию Украины.