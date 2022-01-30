Глава организации «Комитет против пыток» сообщил, что неизвестные обклеили двери подъезда и квартиры его матери

Глава организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин сообщил о том, что неизвестные обклеили двери подъезда и квартиры в Нижнем Новгороде, где живет его 84-летняя мать. На опубликованных им фотографиях с места — плакаты с надписями «Иностранный агент», обвинениями в защите террористов и тому подобное. Также Каляпин сообщает, что камеры видеонаблюдения зафиксировали людей, которые это сделали, и по возрасту они не похожи на хулиганов-подростков. На своей странице в соцсети Facebooк Каляпин связывает произошедшее с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Полторы недели назад из Нижнего Новгорода насильно вывезли в Чечню мать бывшего юриста «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева.