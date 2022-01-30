Посольство США в Киеве в очередной раз призвало американцев уехать из Украины. В диппредставительстве составили дорожную карту с возможными маршрутами эвакуации. Гражданам США предложили покинуть Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию, избегая Приднестровья.

«Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства. Смотрите информацию о том, что Государственный департамент может и не может делать в условиях кризиса», – сказали в посольстве.

Посольство США в Киеве продолжает работу. В диппредставительстве попросили американцев, находящихся на территории Украины, заполнить онлайн-форму для связи.